Дожди и грозы пройду в Иркутской области 8 и 9 июля

8-10 июля местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля ночью в западных, северо-западных районах, днем – по области, 9 июля ночью в северных районах ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти для своевременного принятия необходимых мер и проведения превентивных мероприятий.