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Иркутская область заняла 19 место в России по темпам вакцинации

Привито двумя компонентами вакцины 12% жителей Приангарья.

Согласно данным портала GOGOV, на 6 июля 2021 года в Иркутской области
393 501 человек (16.57% от населения) привито хотя бы одним компонентом вакцины, 280 539 человек (11.81% от населения) полностью привито. Всего было сделано 674 040 прививок сделано.

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За две недели с последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,13 процентного пункта (с 13,60% от всего населения до 16,73%). По данным на 29 июня – 5 июля, первую прививку сделали 24,5 млн человек. РБК запросил информацию о том, как проходит кампания вакцинации, у региональных властей, а также изучил сведения из открытых источников.

Полностью провакцинированы от COVID-19 11,72% от всего населения России, или 17,1 млн человек. За две недели этот показатель вырос на 2,9 процентного пункта. По данным на 29 июня – 5 июля, больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке (33,07%), в Белгородской области (30,86%) и Ненецком автономном округе (24,80%). Кроме них в десятку лидеров по доле населения, начавших вакцинацию, вошли:

  • Москва – 23,71%;
  • Мордовия – 23,36%;
  • Московская область – 23,30%;
  • Тюменская область – 22,98%;
  • Сахалинская область – 22,49%;
  • Магаданская область – 21,82%;
  • Якутия – 21,48%.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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