Жители Иркутской области возмутились смехом главы минздрава во время прямого эфира на тему ковида

Жители Приангарья возмутились смехом и веселым тоном главы регионального министерства здравоохранения Якова Сандакова во время прямого эфира, посвященного неутешительной эпидемиологической обстановке в Приангарье, связанной с коронавирусом. Трансляция велась в Instagram-аккаунте «Вести.Иркутск».

Скриншот. Прямой эфир на странице «Вести.Иркутск»

«Министру что-то весело», «Смешно им. Капец» и прочие комментарии аналогичного содержания появлялись в режиме реального времени во время трансляции. Жители предположили, что если находящийся в медицинской маске глава минздрава снимет средство индивидуальной защиты, то непременно рассмеется. Кроме того, люди отметили, что «эфир был пустым», потому как большинство не получило ответы на вопросы, которые были заданы в комментариях.

Скриншот. Прямой эфир на странице «Вести.Иркутск»

Напомним, по данным на 7 июля в Приангарье были зафиксированы рекордные 340 случаев суточного прироста больных коронавирусом. Скончался за день непосредственно от болезни 31 человек. В больницах области находятся 5,4 тысячи заболевших.