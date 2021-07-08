«Держи пять!»: Дальневосточный банк предлагает кредиты наличными по ставке от 5 %

В Дальневосточном банке стартовала акция «Держи 5»: теперь оформить кредит наличными или рефинансировать кредиты сторонних банков можно по специальной ставке от 5 %* годовых. С выгодными и удобными кредитными программами позволить себе увлекательный отпуск, новый ремонт или долгожданные покупки можно без нагрузки на собственный бюджет. А с помощью рефинансирования можно объединить несколько действующих кредитов в один, уменьшить по ним ежемесячный платеж, а также получить дополнительные средства на необходимые расходы.

Подать заявку на оформление кредита можно с 7 июля 2021 года по 28 сентября 2021 года ** включительно, в любом офисе Дальневосточного банка или заполнив анкету на сайте.

С подробной информацией об Акции «Держи 5», условиях кредитования, процентных ставках и требованиях к заемщикам можно ознакомиться здесь или по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*Ставка (% годовых) – от 5 % в зависимости от категории заемщика и при условии присоединения к программе коллективного добровольного страхования жизни / жизни и трудоспособности (далее Страхование), подтверждении дохода выпиской по счету или электронной выпиской по счету из ПФР и при наличии положительной кредитной истории в АО «Дальневосточный банк». При отказе от Страхования в период действия кредитного договора ставка увеличивается на 7 процентных пунктов. Сумма кредита от 30 000 до 300 000 руб., срок от 12 до 84 мес. Условия действуют с 07.07.2021 г. по 28.09.2021 г.

** Общий срок проведения Акции с 07.07.2021 по 10.10.2021 (включительно):