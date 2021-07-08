Третья волна коронавируса простимулировала интерес россиян к страхованию

В июне по сравнению с маем увеличилось число россиян, которые ищут в интернете информацию о страховании от коронавируса. Также повысился спрос на специализированный продукт по страхованию от коронавируса.

В «Согласии» продажи продукта на сайте выросли в 3 раза. Чаще всего семейным полисом компании, по которому вместе с клиентом от коронавируса застрахованы все близкие родственники, интересуются мужчины – их доля составляет 58% против 42% женщин. Большая часть страхователей (60%) – жители столичного региона. Доля клиентов 35-45 лет составляет 43%, 45-60 лет – 35%, клиентов других возрастных категорий – 20%. Доля выплат, напротив, больше у женщин – возмещение в 67% случаев получают они.

Число запросов по теме «страховка коронавирус» в «Яндексе» за июнь увеличилось в 2 раза (28 тыс. запросов), «страхование коронавирус» – в 2,5 раза (7 тыс.). «Страховку COVID» искали в 2,9 тыс. случаев (рост в 1,4 раза).

Также выросло количество запросов пользователей, интересовавшихся коронавирусом и добровольным медицинским страхованием (ДМС). Запросов «ДМС коронавирус» стало больше в 4 раза (3 тыс.), «ДМС ковид» – в 3 раза (1,6 тыс.).

«Согласие» и дочерняя компания «Согласие-Вита» запустили продажи специализированного продукта страхования от коронавируса весной прошлого года. Страховые случаи по продуктам – госпитализация или уход из жизни застрахованного в результате COVID-19 (в данном случае выгодоприобретателями являются наследники застрахованного).

В 2020 году группа выплатила 11 млн руб. по всем страховым случаям, связанным с коронавирусом. В «Согласии» возмещение получили клиенты, застрахованные по полисам страхования от коронавируса «Антивирус. Семья под защитой» для физлиц и в рамках коллективных договоров по продукту. Кроме того, компания произвела выплаты в связи с COVID-19 по другим программам страхования от несчастных случаев и болезней и страхованию заемщиков. Компания «Согласие-Вита» выполнила свои обязательства перед клиентами по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также произвела выплаты по продукту «СтопВирус».