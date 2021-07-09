Карта Альфа-Банка «100 дней без %» — самая рекомендуемая в России

Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту «100 дней без %» в номинации «Высокая лояльность клиентов». Награда присуждена по итогам исследования Frank RG «Банковские карты и reward-программы в России 2021».

По оценке экспертов, у кредитной карты Альфа-Банка «самый высокий уровень удовлетворенности и самая высокая доля клиентов, рекомендующих карту».

Карта «100 дней без %» уже не первый раз получает награду, ранее она была удостоена премии FINAWARD за «честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии».

Frank RG отметили наградой также Детскую карту Альфа-Банка как «самую выгодную» за высокий доход при минимальных ежемесячных тратах.

Для исследования Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков. Это 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей. В числе заметных трендов аналитики отметили, что льготный период — главный фактор при выборе кредитной карты. Ключевыми факторами выбора остаются стоимость обслуживания карты и бонусная программа.

«Тренд daily banking в России: простота и прозрачность условий. Наши дебетовые и кредитные продукты не только отвечают этому тренду, но и задают его. У карты „100 дней без %“ — именно те преимущества, которые важны клиентам здесь и сейчас. Ее льготный период честно действует на всё: покупки, снятие наличных без процентов и переводы», — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.