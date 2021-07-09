Метр в диапазоне: почему надо менять систему регулирования уровня Байкала

Ещё совсем недавно в обществе бушевали нешуточные страсти по поводу маловодья Байкала. Данные об изменении уровня воды в озере ниже отметки 456 метров ТО (Тихоокеанская система высот) зачастую подавались в СМИ как экологическая катастрофа мирового масштаба. Сейчас не менее бурные эмоции и катастрофические прогнозы вызывает обратный процесс – подъём воды в озере выше отметки 457 метров ТО. Почему за «точку отсчёта» в регулировании уровня Байкала взят именно метровый диапазон высот? Почему сейчас часть учёных предлагают от него отказаться, и чьи взгляды не сходятся в решении вопроса? Об этом – в материале SIA.RU.

Фото: Андрей Фёдоров

Искусственные рамки противоестественны

Как известно, уровень Байкала регулируется сбросами Иркутской ГЭС, для которой озеро, по сути, естественное водохранилище. В России такие водоемы, в основном, работают по Правилам использования водных ресурсов, но регулирование Байкала с 2001 года основывается исключительно на правительственных постановлениях. Самое первое – №234 от 26 марта 2001 года – искусственно ограничило диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот. Чем руководствовались законотворцы, выбрав «узкий» метровый диапазон, загадка, которую никто не может объяснить. При этом иркутские ученые считают цифры надуманными и уверяют, что нижнюю отметку можно бы опустить ещё, а верхнюю планку – наоборот, поднять.

Мотивируют это историческими фактами: в частности, минимально – до 454,93 метров – уровень Байкала опускался в 1904 году, а максимально повышался – до отметки 457,10 метров – в 1869 году. То есть в естественных условиях амплитуда колебания уровня воды в Байкале составляла 2,18 метров. После ввода в эксплуатацию иркутского гидроузла уровень озера был поднят в среднем на 80 сантиметров и с тех пор, вплоть до 2001 года, уровень Байкала 17 раз превышал отметку 457 метров и 18 раз опускался ниже отметки 456 метров. В зарегулированных условиях (с 1960 года) минимальная отметка была зарегистрирована в 1982 года – 455,27 метров ТО, максимальная – в 1988-м, 457,42 метров ТО. При этом Иркутская ГЭС давала возможность контролировать колебания уровня Байкала, защищая Иркутск и нижележащие населенные пункты от экстремальных паводков и использовать энергию воды на благо развития региона.

– Для озера характерен затяжной маловодный период, который сменяется резким подъёмом уровня воды. Научно-исследовательская работа, которую проводил Институт водных проблем, и не только она, показала, что в заданных рамках невозможно удержаться физически, – комментирует Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН. – К тому же метровый диапазон – он противоестественный: подгоняя Байкал под эти ограничения, мы уходим от природного гидрологического режима. В природе амплитуда колебаний уровня намного больше. И в том числе это разнообразие гидрологических режимов сформировало уникальную экосистему Байкала.

Буря в стакане воды?

Однако с этой точкой зрения не согласны в Бурятии. Местные чиновники и учёные били тревогу по поводу «обмеления» Байкала в период 2014-2017 годов, который считается рекордно маловодным с начала эксплуатации Иркутского гидроузла и вторым по глубине после маловодья 1903 года.

В складывающейся ситуации они обвиняли гидроэлектростанции Приангарья, которые якобы «спускают» воду из Байкала, и писали письма в Генпрокуратуру РФ о возможных «катастрофических последствиях для экосистемы озера» при дальнейшем понижении уровня воды.

Фото: Дмитрий Свищев.

Кстати, тогда, чтобы «управлять» уровнем Байкала в сложившихся гидрологических условиях, правительство России вынуждено было ежегодно издавать временные постановления, в соответствии с которыми менялся диапазон высот. В последний раз это было сделано 27 декабря 2017 года, причем сразу сроком до 1 января 2021 года.

Сейчас наши соседи пугают общество неминуемыми бедствиями из-за большой воды, так как тренд на затяжное маловодье сменился в 2018 году. Осенью 2020-го уровень воды в Байкале превысил отметку 457,0 м ТО. В Бурятии тогда заявили, что выход Байкала за пределы 457 метров ТО связан не только с повышенной водностью притоков озера Байкал, но и с недостаточным по объемам водосбросом Иркутской ГЭС.

В открытом письме группа ученых, среди которых был научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов, сложившуюся гидрологическую обстановку опять назвала катастрофической, спрогнозировав разрушение береговых линий на восточном побережье озера, автомобильных дорог в районе Усть-Баргузина и участка Транссибирской железнодорожной магистрали от Мысовой до Байкальска. На заседании Научного совета СО РАН 16 октября 2020 года они продемонстрировали кадры из Иркутска, а также космические снимки и фотографии, свидетельствующие о затоплении части дельты Селенги, некоторых из островов Ярки, Чивыркуйского перешейка, побережья заливов Провал и Черкалов Сор, а также подмыве насыпи автотрассы Улан-Удэ – Баргузин.

Фото: Дмитрий Свищев.

«Факты не соответствуют действительности»

Директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков, директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов и заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Вячеслав Никитин ещё на том же осеннем заседании привели факты, доказывающие необоснованность прогнозов бурятских учёных о разрушении береговой линии из-за высокого уровня Байкала.

Кроме этого, в начале лета 2021 года иркутские учёные организовали экспедицию по координатам и населённым пунктам, указанным в презентации бурятских коллег, – чтобы на месте изучить изложенные факты. Экспедиция, в том числе, проходила по Кабанскому заказнику и Забайкальскому национальному парку.

На основании полученных материалов была подготовлена презентация, которая стала очередным подтверждением того, что факты, изложенные академиком Арнольдом Тулохоновым, не соответствуют действительности. Например, 15 июня, когда уровень воды в Байкале составлял 456,40 м ТО, была затоплена значительная часть косы Бабья карга, которая отделяют дельту Селенги от озера. Местные жители отметили, что во время половодья и паводков здесь частично затапливаются и луга, которые используется в качестве пастбищ. Такое периодическое затопление и осушение лугов делает их почву более плодородной. Берег Черкалова Сора – пологий. Учитывая рельеф, даже незначительные колебания уровня Байкала приводят к тому, что урез воды значительно смещается по горизонтали – это обстоятельство и позволило сделать пугающие фотографии прошлой осенью. Однако, констатирую учёные, дома и частные земельные участки находятся на высоком берегу, отделенном от ложа Байкала обрывом, местами довольно высоким. Поэтому здесь затопление домам и владениям местных жителей не угрожает. Схожая картина – на берегу залива Провал.

Фото: Андрей Фёдоров

Правила нужно менять

Опыт последних лет, когда на смену экстремальному маловодью пришла «большая вода», научные знания, накопленные за период эксплуатации Иркутской ГЭС, показывают, что нет смысла держаться за «метровый диапазон». Научный совет СО РАН по проблемам Байкала ещё в октябре 2020 года предложил провести комплексные исследования для определения обоснованного допустимого диапазона регулирования уровня озера с учетом современных экологических, социально-экономических и водохозяйственных требований. К ним решено привлечь специалистов из Иркутской области и Республики Бурятия. Результаты работы, в свою очередь, планируют обсудить со всеми заинтересованными федеральными и региональными ведомствами, а также общественными организациями.

Действующая система регулирования уровня Байкала нуждается в переменах, которые, в свою очередь, должны быть основаны на научном подходе, считает заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Вячеслав Никитин. По его мнению, система должна быть адаптивной. «Есть такое понятие – ведение режима в соответствии со складывающимися гидрологическими условиями, – объясняет он. – При искусственном регулировании у вас есть периоды наполнения и «сработки» водохранилища. Вы наполняете его, исходя из Правил использования водных ресурсов и диспетчерского графика, который прописан проектировщиками. При ведении режима в соответствии со складывающимися условиями есть «вилка» притока, и если тот оказывается меньше, вы снижаете сбросные расходы, если больше – увеличиваете».

О необходимости новых правил использования водных ресурсов Байкала и Иркутского водохранилища говорит и Виталий Чуканов. «Проблема в том, что сейчас правила есть формально, но они не отвечают современным требованиям водопользователей, – резюмирует он. – Однако был разработан проект новых правил, который составлен так, чтобы управлять режимом Иркутской ГЭС независимо от прогноза. Всё просто: если прогноз достоверен, работаем по нему, если нет – прописан механизм, как действовать в таких случаях. Но должны быть правила и необходим диспетчерский график. Последний можно составить так, чтобы он приближал режим использования гидроресурсов Байкала к естественному».

Ситуация прошлого года с большой водой в акватории Байкала повторяется и сейчас. Так, к концу июня 2021 года уровень Байкала достиг 456,58 м ТО. И продолжил расти. По информации Бурятского ЦГМС, 4 июля он поднялся до 456,68 м ТО и пока стабилизировался. До максимальной отметки остаётся 32 см. То есть около 10,2 кубокилометра воды. При этом, июль уже обещает быть многоводным - Росгидромет прогнозирует, что полезный приток в Байкал в июле может составить 4700-5700 кубометров в секунду, что составляет 100-120% от нормы., а значительная часть притока в Байкал обычно приходится на август-сентябрь.

Иркутская ГЭС 2 июля увеличили сбросы воды до 2800 кубометров в секунду, 7 июля они повысились ещё на 100 кубометров в секунду. Такое решение приняло Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.