За неделю золото подорожало, серебро стало дешевле

Стоимость золота на второй неделе июля выиграла от растущей потребности рынка в безопасных активах.

Рынки капитала забрались слишком высоко, нефть двигалась с постоянной сменой настроений, росла неопределенность вокруг встречи ОПЕК+, а более сильных драйверов инвесторы и не находили.

Роли «тихой гавани», в которой золото и находилось на этой неделе, удалось противостоять напору доллара США — американская валюта оказалась непривычно сильной и устойчивой.

Серебро как раз и оказалось под напором гринбека. Фундаментальных новостей, способных сгладить это влияние, почти не было, зато присутствовала уверенность в том, что промышленные производства по всему миру восстанавливаются неравномерно после коронавирусного кризиса. Потребность промпроизводства в серебре могла бы стать долгосрочным фактором поддержки для драгметалла, но сейчас это не работает.

За неделю золото выросло в цене на 1%, серебро подешевело на 1,7%. Это достаточно нетипичная для драгметаллов ситуация: обычно золото и серебро идут в одном направлении.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»