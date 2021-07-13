Альфа-Банк добавит 1000 рублей к каждой госвыплате для школьников

Альфа-Банк добавит 1000 рублей к каждой выплате от государства семьям с детьми школьного возраста. Чтобы их получить, достаточно указать реквизиты Альфа-Карты в личном кабинете на «Госуслугах».

Если карты пока нет, ее можно оформить за сорок секунд на сайте https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/detskie-posobiya/ и получить уже 11 000 рублей на ребенка.

Также каждая семья получит бесплатную страховку от Альфа-Банка и АльфаСтрахования на случай осложнений от коронавируса.

Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», в начале июля подписал президент РФ Владимир Путин. Госвыплаты полагаются семьям с детьми 6-18 лет и семьям с детьми 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям. Заявление можно подать с 15 июля, а выплаты начнут приходить уже в августе.

«Наша задача — поддержать важную инициативу государства, дать родителям бесплатный инструмент для получения выплат. А главное — помочь семьям подготовить своих школьников к новому учебному году», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.