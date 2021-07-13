Банк «Приморье» обновил условия вкладов для физических лиц

Банк «Приморье» обновил условия популярных вкладов — «Максимальный», «Максимальный онлайн», «Управляемый» и «Управляемый онлайн». Теперь максимальная ставка по вкладу составит 6,15% годовых.

Так, ставка по вкладу «Управляемый» в рублях при открытии новых или пролонгации существующих депозитов сроком на 385 дней выросла на 0,5 п.п. и составляет 5% годовых. Ставка на аналогичный период по вкладу «Управляемый онлайн» в рублях, который можно открыть через интернет-банк или Мобильное приложение Банк «Приморье», составит 5,15%.

Для вкладов «Максимальный» и «Максимальный онлайн» добавились два новых срока размещения денежных средств в рублях: 731 день и 1095 дней:

ставка на срок 731 день при открытии вклада «Максимальный» — 5,75%, при открытии вклада «Максимальный онлайн» — 5,9%;

ставка на срок 1095 дней при открытии вклада «Максимальный» — 6%, при открытии вклада «Максимальный онлайн» — 6,15%.

— Банк «Приморье» постоянно работает над улучшением условий депозитной линейки. На это раз мы предложили клиентам повышенную процентную ставку по вкладу «Управляемый» и новые сроки размещения по вкладу «Максимальный», которые позволят зафиксировать высокий процентный доход по депозитам на срок до 3 лет, — отмечает заместитель Председателя Правления — директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина.