Банк «Союз» вошел в состав Ассоциации факторинговых компаний (АФК) в качестве полноправного члена. Решение было единогласно принято Правлением АФК.

Банк «Союз» развивает факторинговое направление с 2004 года, предоставляя корпоративным клиентам классические факторинговые продукты, а также реализуя сделки международного факторинга и индивидуальные решения – в рамках финансовой группы. Факторинговое подразделение банка объединяет опытных профессионалов, нацеленных на поддержание баланса качества факторинговых услуг в концепции корпоративно-инвестиционного банкинга и инновационности передовых технологических решений, предлагаемых независимыми факторинговыми платформами.

Александр Варенников, директор департамента факторинга банка «Союз»:

- Присоединение к АФК мы рассматриваем как элемент нашей стратегии развития на динамично меняющемся рынке факторинга, как возможность не только следовать в русле рыночных, продуктовых и технологических трендов, но и участвовать в их создании на принципах равноправного партнерства и открытости.

Дмитрий Шевченко, исполнительный директор АФК:

- АФК приветствует банк «Союз» в числе своих полноправных членов после долгих лет продуктивного взаимодействия. Значимость для рынка экспертизы банка в факторинге для промышленных предприятий трудно переоценить. Уверен, что прямой контакт с участниками АФК будет способствовать дополнению этой экспертизы новыми сегментами и отраслями.