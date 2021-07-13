Дальневосточный банк представил мобильное приложение «ДВБ Бизнес» для корпоративных клиентов

АО «Дальневосточный банк» запустил мобильное приложение «ДВБ Бизнес» для дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью которого клиенты банка смогут получать надежный доступ к счетам и платежам своих организаций, используя смартфон.

Мобильное приложение позволит в любое время легко и быстро получить актуальную информацию по всем счетам: текущий остаток, входящие и исходящие обороты, статус операций. С его помощью можно формировать выписки, создавать платежные документы, подтверждать операции с помощью SMS-кодов и облачной подписи, получать моментальные Push-уведомления о движениях по счету, также предусмотрена возможность ведения нескольких компаний, обслуживаемых в Дальневосточном банке.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать и установить приложение «ДВБ Бизнес» из авторизованных магазинов приложений App Store или Google Play и произвести подключение услуги согласно инструкции — сделать это можно самостоятельно или при обращении в офис банка. Со стоимостью подключения и пользования мобильным приложением «ДВБ Бизнес» и набором опций к нему можно ознакомиться в разделе «Тарифы» на сайте www.dvbank.ru.

С подробной информацией об особенностях установки приложения «ДВБ Бизнес» и работы в нем Вы можете ознакомиться на сайте Дальневосточного банка в разделе «Корпоративным клиентам — Расчетно-кассовое обслуживание — Дистанционное банковское обслуживание», а также по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).