ПСБ повысил ставки по всей линейке вкладов

Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,25-0,65 п.п.

Максимальная ставка 6,75 % годовых действует по вкладу «Весомый процент».

По вкладу «Онлайн» максимальная доходность составляет 6,3% годовых, предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 6,2% годовых. По вкладам депозитам «Онлайн» и «Мой доход» максимальный срок действия вклада увеличен до 1098 дней.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» ставка увеличена до 5% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 4,55 % годовых.

На новые условия вкладов распространяется ранее запущенная акция «#СТАВКИВВЕРХ», действующая до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 процентных пункта надбавки к ставке по вкладу. Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тысяч рублей. Все депозиты, кроме вклада «Онлайн», можно открыть любым удобным способом: в отделении, в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.

«Для населения вклады по-прежнему являются самым популярным, понятным и удобным инструментом сбережения. Мы видим, как с циклом повышения ключевой ставки ЦБ у граждан начал расти интерес к классическим банковским сберегательным инструментам. Стремясь удовлетворить этот спрос, ПСБ повышает ставки по всей линейке вкладов. К примеру, максимальная ставка по вкладу «Онлайн» повышена нами до 6,3% годовых, кроме того, мы хотим дополнительно поощрить клиентов, которые активно пользуются картами ПСБ для оплаты повседневных расходов, - для них эта ставка в рамках специальной акции «#СТАВКИВВЕРХ» может быть увеличена до 7,8% годовых», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.