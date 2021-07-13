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Реалист Банк повысил ставку по вкладу «Растущий доход»

Реалист Банк сообщил о том, что с 12.07.2021 на 0,3% повышена ставка по вкладу «Растущий доход».

– При этом остальные условия вклада не меняются, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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