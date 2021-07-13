Строительство обогатительной фабрики Озерного ГОКа стартовало в Бурятии

Общий объем инвестиций составит 96,4 млрд рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Мажоритарный акционер проекта Владислав Свиблов рассказал, что обогатительная фабрика – это основной объект Озерного ГОКа. Именно здесь будет производиться товарная продукция - цинковый и свинцовый концентраты. Основные работы по строительству объектов предприятия начались в 2020 году и продлятся до 2022 года.

Запуск обогатительной фабрики запланирован на 2023 год.

– Флотомашины Jameson Cell и мельницы Iso-Mill таких размеров, как в нашем проекте, будут применены впервые в мире. Данные решения одновременно являются эффективными и экологичными. Все изменения проекта прошли повторную экологическую экспертизу, – сообщил Владислав Свиблов.

Поддержку проекту строительства Озерного ГОКа оказывает ВЭБ.ДВ. По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ – члена правления Артема Довлатова, проект строительства Озерного ГОКа – крупнейший инвестиционный проект не только для Республики Бурятия, но и для ВЭБ.ДВ. В феврале этого года ВЭБ.ДВ предоставил компании «Озерное» финансирование в размере 9 млрд рублей.

ООО «Озёрное» – оператор Озёрного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе Республики Бурятия. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОКа: цинковый концентрат – до 597 тыс. тонн; свинцовый концентрат – до 82 тыс. тонн. Проект строительства Озерного ГОКа в Бурятии признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ).