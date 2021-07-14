325 млрд рублей хранят на вкладах жители Приангарья

На 1 июня 2021 года жители Иркутской области хранили на вкладах почти 325 млрд рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, сообщили в Банке России. Основную часть сбережений хранят в рублях.

– Банковский вклад остается в нашем регионе одним из популярных финансовых инструментов. В сегодняшних условиях лучше избегать визита в банк и открыть вклад дистанционно. Сделать это можно, например, в Интернете с помощью финансовой платформы «Финуслуги». Сервис работает круглосуточно. Для первичной регистрации нужна действующая учетная запись на Госуслугах, – отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

В последнее время ставки по банковским вкладам растут вслед за повышением ключевой ставки Банком России. В июне регулятор повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.), до 5,5% на фоне роста инфляции. В ситуации, когда ключевая ставка является трудно прогнозируемой, банки предпочитают закреплять высокую ставку только по вкладам на короткие сроки.