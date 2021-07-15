Рубль остается под давлением

Несмотря на рост нефтяных цен, российская валюта остается под давлением, и ее курс превышает 74 рубля за доллар. Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research», отмечает несколько факторов:

– Все российские финансовые рынки – долговой, фондовый, валютный – негативно реагируют на сохранение высоких темпов текущей инфляции на уровне 0,7% м/м и увеличение годовых темпов до 6,5% г/г. И хотя на треть инфляция в июне была обусловлена удорожанием на 38% отдыха в Турции и нехарактерным для июня ростом цен плодоовощную продукцию, это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании 23 июля более, чем на 50 базисных пунктов. И кроме того – способствует удешевлению котировок бумаг российского долгового рынка и временно снижает интерес нерезидентов к российскому рынку.

Помимо этого, негативное внешнее влияние оказывает информации об очередном всплеске заболеваемости в США и странах Европы, несмотря на значительный охват населения программой вакцинации, а также продолжающийся рост инфляции в США. Это увеличивает риски снижения цен на сырьевые товары.

Кроме внешнего давления, на российскую валюту негативно влияет увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила до 13,5 млрд рублей в день с июньских 10,5 млрд рублей в день. Хотя доллар США больше не входит в ФНБ, Минфин по-прежнему проводит интервенции на валютном рынке, и именно на рынке доллара, который в настоящий момент является наиболее ликвидным. Рынки негативно отреагировали на недавнее увеличение закупок валюты Минфином на фоне снижения нефтяных котировок.

Август – традиционно непредсказуемым для России месяц с точки зрения реализации внутренних и внешних рисков. При этом предстоящие в сентябре выборы ожидаемо приведут к дополнительному повышению чувствительности рынков к любой информации внутренней и зарубежной повестки. В четвертом квартале мы ожидаем заметного укрепления рубля на фоне завершения не только выборов в Госдуму, но, что более важно, и цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Снижение политических рисков на фоне высоких ставок должно выступить фактором укрепления рубля. Наш прогноз по курсу рубля на конец года пока остается таким же – около 72-73 к доллару и около 84 по отношению к евро.