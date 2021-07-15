«Экосистемы устарели». Глава Альфа-Банка представил новую стратегию развития до 2024 года

Альфа-Банк опубликовал на своём YouTube-канале разговор Владимира Верхошинского, главного управляющего директора банка, и Ильи Стребулаева, единственного пожизненного профессора Стэнфордского университета из России. Так в банке представили новую стратегию развития до 2024 года.

Новая стратегия вышла на год раньше. По словам Владимира Верхошинского, банковский рынок меняется намного быстрее, чем все ожидали — в ответ на пандемию и новые условия жизни. И это существенные вводные, которые нельзя игнорировать.

Глава Альфа-Банка и профессор Стэнфорда обсудили, что не так с экосистемами, какие бизнес-модели придут им на смену и что будет с финтехом в России и в мире. Также Владимир Верхошинский поделился планами банка на ближайшие три года и обозначил главные направления развития.

1. Суперсервис, а не суперапп.

В банке сосредоточатся на построении финансового суперсервиса — чтобы клиенты получали сервис высочайшего уровня там, где им удобно, когда удобно, в той форме и на тех условиях, которые идеально им подходят.

2. Партнёрства.

У Альфа-Банка уже около 300 партнёров. Благодаря партнёрствам в банке планируют привлечь до 10 млн клиентов. Но главное, Альфа-Групп — это объединение крупнейших частных компаний, основанное на партнёрстве, и оно станет ответом устаревшим экосистемам.

3. Банкинг нового поколения.

Банк будет кредитовать по-новому, формируя предодобренные предложения для максимального количества неклиентов, продолжит переводить офисы по всей стране в Phygital формат, а также сфокусируется на развитии цифровых каналов и технологичной платформы, которая позволит быстро и бесшовно интегрироваться с партнёрами.

«Мы интенсивно поработали эти три года, и я горжусь нашей командой и нашим результатом. Мы не меняем курс, но полученный опыт показал нам, на чём следует фокусироваться в первую очередь. Новая стратегия — про сохранение нашего стиля и пойманного ритма, про сверхамбицию и чёткий результат. Про банкинг в стиле Альфа», – прокомментировал Владимир Верхошинский.