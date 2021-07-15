Годовая инфляция в Иркутской области в июне ускорилась до 6,53%

Годовая инфляция в Иркутской области в июне повысилась на 0,34 п.п., до 6,53%, что несколько ниже значений по Сибирскому федеральному округу (6,56%) и практически соответствует уровню общероссийской инфляции (6,50%), сообщили в Банке России. Наибольший вклад в рост инфляции внесли непродовольственные товары.

– Ускорение инфляции во многом обусловили общефедеральные факторы – растущий спрос, опережающий возможности наращивания выпуска, рост мировых цен на отдельные непродовольственные товары. На повышение инфляции также оказал влияние эффект низкой базы прошлого года в сегменте пассажирских авиаперевозок, – говорится в сообщении регулятора.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары уменьшился в июне до 6,29% после 6,42% в мае. Это произошло на фоне постепенного восстановления отрасли птицеводства после вспышек птичьего гриппа в конце прошлого и начале текущего года, что расширило предложение и усилило конкуренцию в этом сегменте.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары, напротив, повысился в июне до 8,77% после 8,58% в мае. Основной вклад в динамику повышения цен внесли прежде всего строительные материалы. На рынках древесины и металлов сохранялось давление со стороны высоких мировых цен при росте деловой активности во многих странах. Это стимулировало наращивание экспорта продукции дерево- и металлообработки. При этом на внутреннем рынке предложение некоторых строительных материалов оставалось ограниченным.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне повысился до 3,27% после 1,98% в мае за счет роста услуг воздушного транспорта, что во многом связано с эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. В июне 2020 года из-за снижения пассажиропотока на фоне сокращения деловой и туристической активности ввиду действия ограничительных мер наблюдалось удешевление авиаперелетов. В 2021 году возросший спрос на внутренний туризм в условиях действия программы кешбэка на путешествия внутри страны и ограниченности доступных для отдыха зарубежных стран обусловил повышение стоимости авиабилетов.