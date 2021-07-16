Альфа-Банк первым в России избавился от бумаги при работе с наличными деньгами

Альфа-Банк убрал бумагу из касс в отделениях. Речь не о бумажных деньгах, а о кассовых ордерах, без которых до последнего времени ни один банк не мог работать с наличностью. Теперь внесение наличности в отделении Альфа-Банка можно подтвердить простой электронной подписью без оформления бумажного кассового ордера. Так банк сможет сэкономить до 10 тонн бумаги в год и снизить нагрузку на окружающую среду.

«Операции с наличными — одни из наиболее зарегулированных. Кассовых документов очень много, и их приходится печатать, подписывать, сшивать, хранить в архиве. В XXI веке подобное кажется неудобной, неэкологичной и дорогостоящей нелепостью. В рамках нашей стратегической инициативы безбумажного банка мы последовательно цифровизируем наш документооборот, это повышает эффективность бизнеса и, в то же время, улучает клиентский опыт», — отметил операционный директор Альфа-Банка Дмитрий Фролов.

Электронный приходный и расходный кассовый ордеры оформляются на 30% быстрее, обходятся банку дешевле, а еще экономят бумагу. При полном переходе на электронные кассовые ордеры банк сэкономит более 10 тонн бумаги и 17 млн рублей в год. Возможность оформить электронный приходный кассовый ордер уже запущена всех офисах Альфа-Банка, электронные расходные кассовые ордеры появятся в августе 2021 года.

В 2020 году цифровизация документооборота в банке снизила количество бумажных документов на 40%, что позволило экономить еще 70 тонн бумаги в год. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт, добившись экономии 29 тонн бумаги в год.