Структуру управления НОЦ «Байкал» разработают до 1 октября

Собрать предложения по структуре и плану работы НОЦ «Байкал» к 15 августа и завершить организационные мероприятия до 1 октября поручил на заседании Наблюдательного совета межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что 9 июля 2021 года на Совете научно-образовательных центров, который провел заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, было объявлено о победе Иркутской области и Республики Бурятия в конкурсе на поддержку НОЦ.

Андрей Иванов, директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, представил на заседании проект модели управления НОЦ, где на региональном уровне высшим органом является Наблюдательный совет. Также предлагается создать автономную некоммерческую организацию (АНО), которая будет заниматься образовательными программами, обучением, стажировками, стартапами, патентно-лицензионным сопровождением, выставочными и другими мероприятиями.

Как пояснила министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун, предложенная схема кардинально отличается от вариантов других регионов, где работают или создаются НОЦ. Самое главное в ней – комплексные проекты, предлагаемые бизнесом.

– По сути, управление НОЦ «Байкал» будет идти не сверху, а снизу. Научно-образовательный центр начнет формировать план своей работы исходя из потребностей предприятий-участников, – сказала Наталья Гершун.

В деятельности НОЦ «Байкал» примут участие 47 организаций, включая государственные, коммерческие, научные, образовательные.