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Еще один российский регион ввел локдаун

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Власти Тывы значительно ужесточили карантинные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19: передвижение допускается только в случае производственной необходимости, закрыто множество фирм, компаний, учреждений и торговых организаций. Указ об этом опубликован на сайте правительства республики.

«Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», — говорится в публикации.

Кроме того, власти приостановили деятельность туристических агентств и организаций, запретили проведение выставок и конференций, а также временно приостановили работу предприятий по оказанию бытовых услуг населению, включая фирмы по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирке, химчистке, парикмахерские и салоны красоты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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