В Приангарье зафиксирован рекорд по числу смертей

За последние сутки в Иркутской области скончались 42 человека с коронавирусом. Это является рекордом с начала пандемии. От COVID-19 умерли 38 человек, еще 4 человека от сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 3 357 человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 17 июля.

Согласно информации за последние сутки коронавирус обнаружен у 408 человек, это на 3% больше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 80 266 человек.

Иркутская область уже несколько дней подряд входит в тройку лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса. Как Как сообщает "Коммерсант", на первом месте 17 июля Санкт-Петербург (105 человек), на втором – Москва (102), на третьем – Иркутская область (38).