Пять туристических объектов Приангарья участвуют в конкурсе National Geographic

Журнал National Geographic Traveler проводит онлайн-голосование «Сокровища России». Конкурс посвящен туристическим возможностям страны. Голосование проходит по 10 номинациям. Иркутская область представлена в нескольких из них. Участвуют Ольхон, Большая Байкальская тропа, КБЖД, иркутский 130-й квартал. Также можно проголосовать за джаз-круиз по Байкалу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей региона не оставаться в стороне.

– Это наш регион. И мы им гордимся. Голосуйте за номинантов от Приангарья! – написал он на своей странице в Инстаграм,

Голосование продлится до 10 октября. Его итоги подведут в ноябре.