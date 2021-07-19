Банк «Солидарность» обсудил перспективы интеграции в экономику Екатеринбурга и Свердловской области

14 июля 2021 года состоялась встреча руководства Банка «Солидарность» в лице Президента Куденеева Сергея Васильевича и Председателя Правления Арбузова Вячеслава Петровича с главой г. Екатеринбург Орловым Алексеем Валерьевичем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы интеграции Банка в экономику г. Екатеринбург и Свердловской области. Банк предложил использовать его возможности по сотрудничеству с компаниями Юго-Восточной Азии. Обсуждался вопрос участия банка в вопросах организации поддержки трудовых мигрантов. Помимо этого, банк представил новый продукт в линейке своих услуг – гарантийный конвейер, позволяющий оперативно принимать решения по выдаче банковской гарантии.

В завершении участники встречи выразили взаимную надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и перспективы участия банка в экономически важных для города проектах.