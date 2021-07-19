Зоны затопления определят в 47 населенных пунктах Иркутской области

Область планировала потратит на это 36,7 млн рублей.

Аукцион на определение территорий выиграла московская компания. Столичные специалисты значительно снизили стоимость работ – до 16,9 млн рублей, передают «Вести Иркутск».

Зоны затопления определят в частности, в Большом Голоустном, Больших Котах, Листвянке, Сахюрте, Харанцах, Бугульдейке, Култуке, Слюдянке, кальске, в бухте Песчаной и других.

Напомним, в Иркутской области определение зон затопления было начато в 2016 году. Завершить эту работу необходимо до конца 2023 года. На данный момент в перечне 400 населённых пунктов. Определены границы зон затопления у 331 из них, сведения по 195 уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости.