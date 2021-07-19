130 человек заразились коронавирусом в Иркутске

Это абсолютный рекорд третьей волны пандемии.
Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Иркутске, Усть-Кутском и Иркутском районах. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 19 июля.
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19 июля 2021
Из 398 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 130 (всего 28 920),
- в Усть-Кутском районе – 25 (всего 3 201),
- в Иркутском районе – 24 (всего 5 564),
- в Ангарске – 24 (всего 8 152),
- в Слюдянском районе – 19 (всего 1 476).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 28 920,
- Ангарск – 8 152,
- Иркутский район – 5 564,
- Усть-Илимск – 5 286,
- Братск – 4 537.