130 человек заразились коронавирусом в Иркутске

Это абсолютный рекорд третьей волны пандемии.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Иркутске, Усть-Кутском и Иркутском районах. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 19 июля.

Из 398 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 130 (всего 28 920),

в Усть-Кутском районе – 25 (всего 3 201),

в Иркутском районе – 24 (всего 5 564),

в Ангарске – 24 (всего 8 152),

в Слюдянском районе – 19 (всего 1 476).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: