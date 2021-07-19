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130 человек заразились коронавирусом в Иркутске

Это абсолютный рекорд третьей волны пандемии.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Иркутске, Усть-Кутском и Иркутском районах. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 19 июля.

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Из 398 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 130 (всего 28 920),
  • в Усть-Кутском районе – 25 (всего 3 201),
  • в Иркутском районе – 24 (всего 5 564),
  • в Ангарске – 24 (всего 8 152),
  • в Слюдянском районе – 19 (всего 1 476).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 28 920,
  • Ангарск – 8 152,
  • Иркутский район – 5 564,
  • Усть-Илимск – 5 286,
  • Братск – 4 537.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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