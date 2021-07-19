Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия

Программа действует в 10 регионах России, в том числе и Иркутске.

Оператор мобильной связи, масштабировал поддержку проекта Emergency Box на 10 регионов России. Инициатива сети взаимопомощи ТыНеОдна и бренда одежды YOU направлена на сбор вещей первой необходимости для жертв домашнего насилия. Tele2 выделила для пакетов экстренной помощи SIM-карты, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

Пострадавшие могут получить комплекты через кризисные центры в

Москве,

Санкт-Петербурге,

Нижнем Новгороде,

Казани,

Ижевске,

Липецке,

Ростове-на-Дону,

Краснодаре,

Екатеринбурге,

Иркутске.

Пакеты экстренной помощи (Emergency Boxes) с предметами первой необходимости от различных брендов будут выдавать пострадавшим от домашнего насилия, обратившимся за помощью в кризисные центры указанных городов. Tele2 пополнила их содержимое SIM-картами с возможностью саморегистрации и оплаченным пакетом минут и гигабайтов. Это позволит людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать важные социальные контакты, защитив себя от преследования агрессора.

Вторую волну Emergency Box вместе с Tele2 поддержали еще 12 компаний: косметические бренды Avon и MIXIT, бренды одежды YOU, LIGIO, Trends Brands, Women'secret и Bilingua Ladies, товары для детей «Союзмультфильм», фитнес-клуб FITMOST, издательство книг «Бомбора», «Проект 111» и «Почта России». 20 кризисных центров получили от партнеров по 50 наборов экстренной помощи.

«Иркутский филиал Tele2 поддержал проект Emergency Box, чтобы оказать реальную помощь женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также чтобы привлечь внимание общественности и бизнеса к острой социальной проблеме. В критической ситуации важно оставаться на связи, чтобы экстренно связаться со специалистами кризисного центра или правоохранительными органами, чтобы сообщить о своем местонахождении близким. Мы предоставили SIM-карты с уже оплаченным пакетом интернет-трафика и минут благотворительному фонду «Оберег», который работает с жертвами домашнего насилия в Иркутске. Получатели SIM-карт смогут зарегистрировать их в любом салоне связи Tele2 или самостоятельно. Для самостоятельной регистрации достаточно скачать приложение «Мой Tele2» через Wi-Fi, выбрать пункт «Активировать SIM-карту» и следовать дальнейшим инструкциям. Уверены, что SIM-карты окажутся полезными для подопечных фонда, в какой бы точке Иркутской области они ни оказались», – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток Tele2.

«Нас вдохновляет отклик бизнес-сообщества на дальнейшее развитие проекта. В планах – поставлять наборы экстренной помощи в регионы России ежесезонно и запустить линию психологической поддержки пострадавших от домашнего насилия. Сейчас как раз над этим работаем. Надеемся, список регионов будет расширяться. Пока же подопечные кризисных центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже получили наборы в рамках пилотного запуска Emergency Box, выражают большую благодарность. Многие женщины подтвердили, что одной из ключевых потребностей является мобильная связь. Если женщина убегает с телефоном, то абьюзер преследует ее звонками и угрозами. Если без – остается оторванной от близких и центров поддержки. Так что наша совместная с бизнесом помощь очень важна», – Алена Попова, соосновательница сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна.