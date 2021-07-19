Благоустройство «Иерусалимской горы» в Иркутске будет продолжено за счет областного бюджета

Благоустройство историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске будет продолжено в 2022 году. Финансировать отдельные мероприятия возможно за счет областного бюджета, заявил мэр Руслан Болотов в ходе выездного совещания с участием председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова и представителей Координационного межконфессионального совета регионального парламента.

Ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на месте бывшего Центрального парка культуры и отдыха проведено три этапа благоустройства. С 2018-го по 2020 годы выполнено мощение дорожек плиткой, установлены опоры освещения, организовано более двадцати зон отдыха, в том числе с обустройством беседок, цветников, установлены информационные знаки с исторической справкой, обустроены входные группы, отремонтировано ограждение, выполнены мероприятия по содержанию зеленых насаждений и устройству газонов, установлены камеры видеонаблюдения. Кроме этого ряд дополнительных работ выполнен за счет средств религиозных конфессий. В следующем году по федеральному проекту планируют благоустроить прилегающую территорию – общественное пространство на пересечении улиц Байкальская и Советская. Здесь появится зона отдыха, новые клумбы. Работы проведут под контролем Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

– Мемориальный комплекс расположен в самом центре Иркутска. К нему всегда было приковано внимание горожан и гостей города. Мы помним период, когда огромная территория парка была заброшена, не ухожена и угрожала безопасности горожан. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» парк приведен в порядок. На сегодня по инициативе городской власти уже закончен процесс передачи земельного участка в муниципальную собственность. При этом историко-мемориальный комплекс имеет статус объекта культурного наследия Иркутской области и до конца года будет поставлен на учет в Росреестре. Продолжим его благоустройство, в том числе по линии проекта «Иркутские кварталы», – подчеркнул Руслан Болотов. – С коллегами из Законодательного собрания региона рассмотрели другие источники выделения средств для дальнейшего обустройства данной территории. В том числе, имеется возможность финансировать отдельные мероприятия за счет средств областного бюджета в рамках закона «О статусе административного центра Иркутской области». Сегодня необходимо совместно определить направления дальнейшей деятельности и решать общие задачи.