ПФР одобрил 98% школьных выплат в Иркутской области

В Иркутской области за пять дней июля поступило более 180 тысяч заявлений на школьные выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщил Пенсионный фонд Иркутской области. В 98 % случаев уже вынесены положительные решения. Статус заявления можно отследить в личном кабинете. Зачисление выплаты на счета заявителей начнутся с 16 августа 2021 года.

Прием заявлений стартовал 15 июля 2021 г. Большинство родителей обращаются за выплатой через портал госуслуг. В клиентские службы Отделения ПФР по Иркутской области обратились 935 заявителей.

Большинство родителей еще до 15 июля с портала госуслуг получили уведомление о готовности заявлений. Необходимо было лишь проверить данные на актуальность и в случае необходимости внести изменения.

Сразу пять российских банков заявили о том, что готовы приумножить государственные выплаты, «накинув» ещё 1-2 тысячи рублей и предложив дополнительные бонусы. В их числе – ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Уралсиб и Почта Банк.