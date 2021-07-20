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ПФР одобрил 98% школьных выплат в Иркутской области

В Иркутской области за пять дней июля поступило более 180 тысяч заявлений на школьные выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщил Пенсионный фонд Иркутской области. В 98 % случаев уже вынесены положительные решения. Статус заявления можно отследить в личном кабинете. Зачисление выплаты на счета заявителей начнутся с 16 августа 2021 года.

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Прием заявлений стартовал 15 июля 2021 г. Большинство родителей обращаются за выплатой через портал госуслуг.  В клиентские службы Отделения ПФР по Иркутской области обратились 935 заявителей. 

Большинство родителей еще до 15 июля с портала госуслуг  получили уведомление о готовности заявлений. Необходимо было лишь проверить данные на актуальность и в случае необходимости внести изменения.

Сразу пять российских банков заявили о том, что готовы приумножить государственные выплаты, «накинув» ещё 1-2 тысячи рублей и предложив дополнительные бонусы. В их числе – ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Уралсиб и Почта Банк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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