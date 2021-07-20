Новости

Доставку лекарств организовали в Иркутской области

Самая большая потребность в помощи врачам оказалась в столице региона, сообщили SIA.RU в администрации региона. 

– На сегодняшний день автоволонтеры акции #МыВместе доставили 70 комплектов лекарственных препаратов жителям Иркутска, которые находятся на самоизоляции в связи с тем, что переносят COVID-19, – сообщила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Читайте также:

ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных
20 июля 2021
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID
20 июля 2021

Кроме того, для того, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции, автоволонтеры развозят лекарства для граждан, которым врачи выписали рецепты, не связанные с ковидом. Еще одно направление помощи волонтеров – доставка врачей по вызовам из поликлиник.

Всего на прошлой неделе работали шесть автоволонтеров. Запросы поступали из Свердловского, Октябрьского районов и Иркутска II.

Также доставка лекарств осуществляется в Ольхонском и Жигаловском районах. С 19 июля по потребности медикаменты привозят гражданам в Заларинском и Тайшетском районах и в городе Усть-Илимске. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4022)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных
ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID
Почти 450 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании