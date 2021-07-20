Доставку лекарств организовали в Иркутской области

Самая большая потребность в помощи врачам оказалась в столице региона, сообщили SIA.RU в администрации региона.

– На сегодняшний день автоволонтеры акции #МыВместе доставили 70 комплектов лекарственных препаратов жителям Иркутска, которые находятся на самоизоляции в связи с тем, что переносят COVID-19, – сообщила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Кроме того, для того, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции, автоволонтеры развозят лекарства для граждан, которым врачи выписали рецепты, не связанные с ковидом. Еще одно направление помощи волонтеров – доставка врачей по вызовам из поликлиник.

Всего на прошлой неделе работали шесть автоволонтеров. Запросы поступали из Свердловского, Октябрьского районов и Иркутска II.

Также доставка лекарств осуществляется в Ольхонском и Жигаловском районах. С 19 июля по потребности медикаменты привозят гражданам в Заларинском и Тайшетском районах и в городе Усть-Илимске.