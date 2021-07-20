Противоэпидемиологический режим нарушали 15 заведений Иркутска

Всего полицейские проверили 87 объектов, сообщили SIA.RU в ГУ МВД области.

Владельцы ресторанов, кафе и баров не соблюдали требования указа губернатора в части режима работы до 23:00 часов. В заведениях находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты органов дыхания, гражданам предлагались кальяны, спиртные напитки.

В двух ресторанах проводились банкеты, на которых присутствовало значительное количество гостей. Несмотря на то, что в соответствии с указом работа саун приостановлена, работники заведения на улице Рабочего Штаба предоставляли услуги своим клиентам.

По факту выявленных нарушений возбуждены административные производства. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа либо временного приостановления деятельности сроком до 90 суток.