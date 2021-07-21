Примсоцбанк приглашает на конференцию "Устойчивость бизнеса через снижение рисков логистики и ВЭД"

21 июля, в среду с 11:00 до 14:00 по Москве в онлайн-формате пройдет конференция: «Устойчивость бизнеса через снижение рисков логистики и ВЭД».
Приглашаем руководителей бизнеса к обсуждению вопросов:
- Устойчивость цепочки поставок. Зачем нужна, в чём ее суть и как это работает.
- Революция в сертификации. Разбираемся с практикой. Правильное поведение в различных ситуациях.
- Минимизируем риски таможенного контроля. Разбираем 10 основных ошибок участников ВЭД.
- Таможенный постконтроль и аудит. Как применять инновационные инструменты ФТС для повышения собственной устойчивости.
- Финансовые и валютные риски на пути товара. Переводим риски в возможности.
На конференции будут представлены практические кейсы для владельцев и ТОПов компаний экспортеров-импортеров и производителей.
Регистрация по ссылке. Участие бесплатное.
Полный список спикеров и тем в приложении.
Программа