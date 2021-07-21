Названы самые популярные смартфоны в Иркутской области

МТС проанализировала рынок смартфонов в Иркутске в первом полугодии 2021 года (исследование есть у SIA.RU). Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили почти 168 млн рублей, что на 12% больше результатов прошлого года за аналогичный период.

У жителей областной столицы все большей популярностью пользуются премиальные смартфоны. Дешевые модели перестали удовлетворять потребности пользователей̆, спрос смещается в пользу гаджетов с большим объемом памяти, качественными камерами и большими дисплеями. Средняя стоимость устройств, которые покупали горожане, составила 26 700 рублей.

По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла на 66%. Самыми популярными среди дорогих гаджетов стали смартфоны Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым популярным устройством в январе-июне 2021 года.

Рост популярности смартфонов с большим объемом памяти связан с тем, что 32 ГБ перестало быть достаточно для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше памяти в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Иркутске в первом полугодии 2021 года: