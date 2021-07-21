Новости

Названы самые популярные смартфоны в Иркутской области

МТС проанализировала рынок смартфонов в Иркутске в первом полугодии 2021 года (исследование есть у SIA.RU). Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили почти 168 млн рублей, что на 12% больше результатов прошлого года за аналогичный период.  

У жителей областной столицы все большей популярностью пользуются премиальные смартфоны. Дешевые модели перестали удовлетворять потребности пользователей̆, спрос смещается в пользу гаджетов с большим объемом памяти, качественными камерами и большими дисплеями. Средняя стоимость устройств, которые покупали горожане, составила 26 700 рублей.

По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла на 66%. Самыми популярными среди дорогих гаджетов стали смартфоны Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал самым популярным устройством в январе-июне 2021 года.  

Рост популярности смартфонов с большим объемом памяти связан с тем, что 32 ГБ перестало быть достаточно для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше памяти в устройствах. Кроме того, копится всё больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели 

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Иркутске в первом полугодии 2021 года:  

  • Apple iPhone 11 128 ГБ;
  • Apple iPhone 11 64 ГБ;  
  • Samsung Galaxy A02 32 ГБ;
  • Samsung Galaxy A12 32 ГБ; 
  • Samsung Galaxy A01.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Еще 47 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за последние сутки
Медиков предложили наказывать за уговоры не делать прививку против COVID-19
Глава минздрава: В Иркутской области можно делать больше тестов на COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании