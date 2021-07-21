На Ольхоне перевернулся УАЗ с туристами

За медпомощью обратились семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области

Авария произошла 16 июля днем в районе местности «Три брата» Ольхонского района. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ 29891», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и эксплуатации транспортного средства, невыполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности.