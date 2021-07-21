Новости

На Ольхоне перевернулся УАЗ с туристами

За медпомощью обратились семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области

Авария произошла 16 июля днем в районе местности «Три брата» Ольхонского района. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ 29891», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и эксплуатации транспортного средства, невыполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Антитела к коронавирусу обнаружены у двух третей жителей Индии
Введение локдауна в Иркутской области не рассматривают
Треть новых случаев коронавируса приходится на Иркутск
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании