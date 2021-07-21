Введение локдауна в Иркутской области не рассматривают

В прямом эфире об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Одни говорят, закройте всю область, никого не впускайте, но жизнь не остановишь», – сказал он.

Введение дистанта в школах также не планируют.

Ранее SIA.RU сообщало о причинах перебоев вакцинации от COVID-19 в Иркутской области. По мнению глава регионального минздрава Якова Сандакова, перебои с вакциной от коронавируса в разных районах Приангарья возникают из-за высокого спроса, недостаточного предложения и большого расстояния между населенными пунктами.