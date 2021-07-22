Россельхозбанк отсрочивает кредитные выплаты для пострадавших от подтоплений жителей Краснодарского края

C 20 июля 2021 г. Россельхозбанк запускает меры поддержки для пострадавших на территории Краснодарского края. Заемщики, которые понесли потери, могут получить отсрочку по возврату кредита. При этом погашение процентов по кредитам переносится на срок 6 месяцев, а суммы основного долга на 12 месяцев. Также будет продлен окончательный срок возврата кредита на 12 месяцев.

Пострадавшие клиенты могут до 1 ноября обратиться по данному вопросу в банк по горячей линии:8-800-200-21-35

«Для жителей регионов мы «свой» банк. Сейчас, когда Краснодарский край пострадал от разгула стихии, мы не можем оставаться в стороне, ведь это наши сограждане, наши клиенты. Поэтому РСХБ идет им навстречу и сдвинет сроки погашения кредитных обязательств заемщикам, обратившимся в банк с соответствующим заявлением. Мы рассматриваем и другие меры поддержки людей, проживающих в зоне наводнения», — отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Режим чрезвычайной ситуации на территории отдельных районов Краснодарского края был объявлен 5-6 июля 2021 года из-за подтопления ряда населенных пунктов в результате ливней.