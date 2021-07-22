Cпрос на прокат и аренду транспорта в России вырос в 8 раз

Россияне стали активнее брать транспорт в прокат и аренду, показало исследование Райффайзенбанка. Речь идет о каршеринге, прокате автомобилей, велосипедов и самокатов. С мая 2020 год спрос на эти услуги вырос в 8 раз. При этом расходы остаются стабильными — это 2–3 тыс. рублей в месяц в среднем на клиента. За границей это обходится в несколько раз дороже.

Количество клиентов, которые берут транспортные средства в аренду или на прокат, с мая 2020 года выросло в 8 раз, средний чек при этом снизился с 824 до 460 рублей. Средние расходы клиента на такой транспорт стабильны и в течение года составляют от 2,6 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Самым «дорогим» месяцем оказался март, а меньше всего средние расходы были в мае 2021 года.

За границей аренда и прокат обходятся клиентам намного дороже, что может быть связано со структурой спроса, где большую долю занимает прокат личных автомобилей.

Здесь за год количество пользователей такого транспорта увеличилось в 5 раз, а расходы на клиента в категории — на 46%. В среднем, на аренду и прокат за границей клиенты тратили от 18 тыс. до 31 тыс. рублей за месяц. Минимум был достигнут в мае 2020 года на фоне закрытых границ. Средний чек на прокат за рубежом в десятки раз выше, чем в России. Так, в мае 2021 он составил 14,6 тыс. рублей против 460 рублей на аренду и прокат в России.

«Расходы на арендуемый транспорт растут в течение года. Траты в этой категории за границей пока остаются относительно низкими из-за ограниченных возможностей для туристов. Однако мы видим, что тренд на аренду и прокат усилился — это повышает уровень комфорта, а зачастую позволяет экономить и быстрее перемещаться в большом городе. Мы ожидаем, что этот тренд продолжится в новых условиях, где использование общественного транспорта связано с ограничениями», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка.