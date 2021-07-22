Землетрясение произошло в Монголии

Толчки в три балла ощущались в Кяхте Республики Бурятия, сообщили SIA.RU в Байкальской геофизической службе.

Сейсмособытие произошло в 9:12 по иркутскому времени. В эпицентре интенсивность достигала 6,4 баллов. До Иркутской области они не дошли.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.