Опубликован список кафе Иркутской области – злостных нарушителей антиковидных мер

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области опубликовала список заведений общепита, которые, по информации организации, являются злостными нарушителями антиковидных мер.

В список вошли 17 заведений, расположенных в Иркутске:

Eleven

Чикаго (На Баумана)

Пивной погребок

Сморреброд

Вкус Мастер

Вечернее

Лофт

Шелби

Тотем

Рандеву

СССР

Эксклюзив

Шале

Паблик

Пивной причал

Моралист

Чикаго (На Декабрьских событий)

В Братске:

Шамс

Фитнес Ленд

У Гамида

В Усолье-Сибирском:

Stone Hall

Прибой

В Усть-Илимске:

Фаворит

Всего в общем списке нарушителей – более 200 объектов, в том числе, кафе, бары, магазины. Ведомство напомнило, что за нарушение антиковидных правил предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, до 300 тысяч рублей – для юридических лиц, а после повторного нарушения бизнесменам грозит приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.

Рейды по проверке заведений продолжаются, он проводятся несколько раз в неделю.