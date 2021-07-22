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Опубликован список кафе Иркутской области – злостных нарушителей антиковидных мер

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области опубликовала список заведений общепита, которые, по информации организации, являются злостными нарушителями антиковидных мер.

В список вошли 17 заведений, расположенных в Иркутске:

  • Eleven
  • Чикаго (На Баумана)
  • Пивной погребок
  • Сморреброд
  • Вкус Мастер
  • Вечернее
  • Лофт
  • Шелби
  • Тотем
  • Рандеву
  • СССР
  • Эксклюзив
  • Шале
  • Паблик
  • Пивной причал
  • Моралист
  • Чикаго (На Декабрьских событий)

В Братске:

  • Шамс
  • Фитнес Ленд
  • У Гамида

В Усолье-Сибирском:

  • Stone Hall
  • Прибой

В Усть-Илимске:

  • Фаворит

Всего в общем списке нарушителей – более 200 объектов, в том числе, кафе, бары, магазины. Ведомство напомнило, что за нарушение антиковидных правил предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, до 300 тысяч рублей – для юридических лиц, а после повторного нарушения бизнесменам грозит приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.

Рейды по проверке заведений продолжаются, он проводятся несколько раз в неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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