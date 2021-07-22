Опубликован список кафе Иркутской области – злостных нарушителей антиковидных мер

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области опубликовала список заведений общепита, которые, по информации организации, являются злостными нарушителями антиковидных мер.
В список вошли 17 заведений, расположенных в Иркутске:
- Eleven
- Чикаго (На Баумана)
- Пивной погребок
- Сморреброд
- Вкус Мастер
- Вечернее
- Лофт
- Шелби
- Тотем
- Рандеву
- СССР
- Эксклюзив
- Шале
- Паблик
- Пивной причал
- Моралист
- Чикаго (На Декабрьских событий)
В Братске:
- Шамс
- Фитнес Ленд
- У Гамида
В Усолье-Сибирском:
- Stone Hall
- Прибой
В Усть-Илимске:
- Фаворит
Всего в общем списке нарушителей – более 200 объектов, в том числе, кафе, бары, магазины. Ведомство напомнило, что за нарушение антиковидных правил предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, до 300 тысяч рублей – для юридических лиц, а после повторного нарушения бизнесменам грозит приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.
Рейды по проверке заведений продолжаются, он проводятся несколько раз в неделю.