Бассейн в Ангарске отремонтируют впервые за 56 лет, на работы потратят 83 млн рублей

Администрация Ангарска Иркутской области сообщила на официальном сайте, что в городе будет впервые за 56 лет отремонтирован бассейн, на работы потратят 83 млн рублей: на текущий год предусмотрено более 11 млн рублей, на следующий – еще 72 млн.

Фото администрации Ангарска

«Один из масштабных проектов, где сегодня ведутся работы, – это бассейн «Ангара». Он возведен в 1965 году и за свою 56-летнюю историю ни разу не видел ремонта. Общая площадь здания составляет более двух тысяч квадратных метров, размер чаши – 25*16 метров, площадь вспомогательных помещений – 400 м. кв.», – говорится в сообщении.

Проектно-сметная документация на капремонт и благоустройство прилегающей территории была разработана в 2019 году, соглашение с минстроем подписано в 2021-ом. Летом планируется благоустроить территорию, провести ремонт фасада, замену оконных блоков и входных групп.

Уже в ноябре строители приступят к внутренней отделке. Предусмотрен ремонт полов, стен, потолков во всех помещениях с заменой освещения, канализационной системы, сигнализации, покрытия чаши. В соответствие с нормами проведут и систему водоподготовки. В настоящее время она осуществляется вручную.

Здание восстановят с сохранением исторического облика.