Альфа-Банк запустил регистрацию бизнеса в отделениях для юридических лиц. Клиент может выбрать любое удобное ему отделение и оформить там компанию или ИП. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС, плюс для ООО — документ, подтверждающий юридический адрес.

Сотрудник отделения подготовит для клиента полный пакет документов, поможет ему подписать и отправить документы в налоговую в режиме онлайн. Платить госпошлину или посещать ФНС не нужно. Через 3-5 рабочих дней налоговая пришлет решение и пакет документов на электронную почту клиента.

Кроме того, зарегистрировать бизнес в Альфа-Банке можно онлайн, загрузив документы в личный кабинет и встретившись с курьером банка.

«Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали суперсервис там, где им удобно, когда им удобно и на тех условиях, которые идеально им подходят. Несмотря на все преимущества цифровизации, всегда есть клиенты, которым комфортнее и приятнее решить вопрос в отделении. Тем более в таком, как phygital-отделение Альфа-Банка. Поэтому мы даем клиенту выбор: зарегистрировать бизнес из дома, в тапочках, или прийти в отделение и получить помощь наших сотрудников», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.