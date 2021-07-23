У трети переболевших COVID есть риск тромбоза

Об этом РБК рассказали в Минздраве.

Они могут возникнуть в постковидный синдром. Среди других частых осложнений – одышка и тахикардия. Чтобы предотвратить последствия COVID-19, гражданам советуют пройти углубленную диспансеризацию.

У 20-30% переболевших коронавирусной инфекцией могут возникнуть тромбозы в рамках постковидного синдрома.

К другим серьезным осложнениям после перенесенной болезни ведомство отнесло одышку (она наблюдается у 31,7% переболевших), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардию (12,7%).

Вышеуказанные симптомы могут свидетельствовать о нарушениях в функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента, заявили в Минздраве. Есть и другие симптомы, которые встречаются реже, но и они могут привести к осложнениям, предупредило ведомство.