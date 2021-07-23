У трети переболевших COVID есть риск тромбоза

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Об этом РБК рассказали в Минздраве.
Они могут возникнуть в постковидный синдром. Среди других частых осложнений – одышка и тахикардия. Чтобы предотвратить последствия COVID-19, гражданам советуют пройти углубленную диспансеризацию.
У 20-30% переболевших коронавирусной инфекцией могут возникнуть тромбозы в рамках постковидного синдрома.
К другим серьезным осложнениям после перенесенной болезни ведомство отнесло одышку (она наблюдается у 31,7% переболевших), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардию (12,7%).
Вышеуказанные симптомы могут свидетельствовать о нарушениях в функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента, заявили в Минздраве. Есть и другие симптомы, которые встречаются реже, но и они могут привести к осложнениям, предупредило ведомство.