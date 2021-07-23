В Тулуне открыли ФОК с ледовой ареной, построенный при поддержке Газпрома

21 июля в Тулуне торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом. Новый спортивный объект в микрорайоне Угольщиков построило ПАО «Газпром» в рамках программы «Газпром - детям». На строительство ФОКа компания направила 201,5 миллиона рублей.

– Компания «Газпром» не первый раз строит спортивные объекты в Иркутской области. Когда в Тулуне случилась беда, мы не могли остаться в стороне. Просьбу жителей и мэра города восприняли всем сердцем, и в кратчайшие сроки был построен этот физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы очень рады, что на карте программы «Газпром – детям», которая реализуется больше 10 лет по всей стране, появился такой прекрасный объект, – сказал генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

На первом этаже ФОКа расположено ледовое поле размером 60 на 30 метров и универсальный зал, на втором этаже - разминочный зал. Строительные работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию. Также благоустроена прилегающая территория и парковка для 97 автомобилей.