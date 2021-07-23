Спасатели Иркутской области призывают туристов к максимальной осторожности при прохождении маршрутов

На особом контроле – маршруты, проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Приангарья.

К сожалению, несчастные случаи, которые происходят ежегодно даже с самыми опытными туристами, не учат граждан быть предусмотрительными.

Так, 21 июля в Шелеховском районе отрядом экстренного реагирования региональной пожарно-спасательной службы со скальника «Старуха» был эвакуирован мужчина 1964 года рождения, получивший перелом ноги при падении в расщелину. Пострадавшему была оказана первая помощь, затем на носилках его транспортировали до станции «Орленок», где ожидала бригада скорой медицинской помощи. Там же получил травму ноги ещё один турист, что стало следствием низкого уровня подготовленности молодого человека к прохождению маршрута в скалистой местности.

«На практике многие воспринимают походы как развлекательную прогулку, но в природной среде такое недопустимо. Невнимательность часто оборачивается падением с высоты, желание сделать красивое фото может обернуться тяжелейшими травмами, если ради удачного ракурса сойти с тропы», – начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области Андрей Кармаданов.

Спасатели напоминают о необходимости регистрации туристских групп и одиночных походов. Информация о туристическом маршруте заносится в журнал регистрации и поступает в пожарно-спасательные формирования. На протяжении всего маршрута с туристами поддерживается связь. В случае происшествия или какой-либо угрозы для жизни или здоровья людей организуется спасательная операция. Таким образом, регистрация туристов позволяет, в случае необходимости, оказывать им своевременную квалифицированную помощь.