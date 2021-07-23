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Банк «Открытие» предлагает сэкономить на заправке и оплате такси с Opencard Плюс и Opencard Премиум

Банк продлил действие спецпредложений при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами «Плюс» и «Премиум» – скидки составляют до 30%, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

До 15 сентября 2021 года по карте Mastercard World Black Edition банка «Открытие» будет действовать скидка 10% при оплате топлива в Яндекс. Навигаторе, Яндекс. Заправки, Яндекс. Карты. При оплате этой картой поездок в Яндекс Go и Яндекс Такси до 31 декабря 2021 года держатель получит повышенный кешбэк до 30%. 

При оплате топлива картой Visa Signature банка «Открытие» в Benzuber до 15 сентября будет предоставлена скидка 15%. При оплате этой же картой поездок на такси в Gett до 30 сентября скидка составит 30%.

Также все держатели Opencard получают:

  • бесплатный выпуск и обслуживание премиальной Opencard;
  • кэшбэк до 3% на все покупки;
  • снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии;
  • бесплатное страхование в путешествиях по России и миру;
  • скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
  • повышенный доход по вкладам и накопительным счетам.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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