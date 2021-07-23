В Приангарье предложили поддержать предприятия ЛПК в сфере глубокой переработки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил поддержать предприятия лесопромышленного комплекса региона, планирующих повышать глубину переработки заготавливаемой древесины. Предварительно рассмотрен перечень из 38 компаний ЛПК: восемь из них уже работают в режиме глубокой переработки древесины, 30 являются перспективными проектами. Губернатор дал поручение министерству экономического развития и министерству лесного комплекса региона сопровождать реализацию этих проектов, каждый из которых уже обеспечен сырьевой базой.

– Отрасли нужны меры государственной поддержки, чтобы увеличивать глубокую переработку древесины, создавать новые рабочие места и повышать налоговую отдачу в консолидированный бюджет региона, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Одной из мер поддержки предприятий ЛПК должна стать помощь областного Правительства в вопросах продвижения на внутреннем и внешнем рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, которую производят или собираются производить лесопромышленные компании региона.