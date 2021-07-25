Премьер-министр РФ Мишустин планирует приехать в Иркутскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен приехать с рабочей поездкой в Иркутскую область, сообщает «Октагон».

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своей рабочей поездки на Дальний Восток посетит четыре места. 26 июля глава кабмина посетит Южно-Сахалинск, 27 июля – остров Итуруп (Сахалинская область), 28 июля он отправится в Комсомольск-на-Амуре, а 29 июля будет в Иркутске», – отмечает издание.

По информации СМИ, отправил министра в командировку президент РФ Владимир Путин. Цель визита в Приангарье в сообщении не уточняется.