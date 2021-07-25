Обломки пропавшего год назад самолета Ан-2, предположительно, нашли в Бурятии

Обломки самолета, предположительно, пропавшего год назад Ан-2 нашли на перевали в Республике Бурятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Тункинского района.

«На перевале "Байконур", вблизи озера Билюты найден разрушенным самолет, предположительно, Ан-2, и останки экипажа до четырех человек», – отмечает издание.

Обломки транспорта находятся на склоне горы на высоте около 400 метров.

Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля 2021 года, спустя несколько минут после этого связь с транспортом пропала. На борту находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании, которые должны были уточнить территорию обработки лесов от тутового шелкопряда. Поиски самолета проводили не единожды в течение года, однако они заканчивались неудачей.