ВТБ внедрил продукт из реестра отечественного ПО для мониторинга работы IT-систем

ВТБ в рамках реализации технологической трансформации и повышения импортонезависимости внедрил систему мониторинга производительности ИТ-приложений (Application performance monitoring, APM) — Ключ Астром. Данный продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения.



Ключ Астром — это система мониторинга, позволяющая осуществлять одновременный контроль за всеми ключевыми системами банка. Технология дает возможность совершить качественный скачок в повышении уровня сервиса приложений для клиентов и бизнес-процессов.



Решение Ключ Астром интегрировано в Единую систему мониторинга ВТБ и добавляет возможность мониторинга цифрового опыта пользователей, позволяет ИТ-специалистам оперативно находить причины возникающих проблем, ошибки в приложениях, зависшие транзакции. Бизнес-подразделения получают данные для улучшения качества своих сервисов и инструмент проверки успешности реализованных изменений.



«ВТБ в рамках технологической трансформации продолжает работу по стратегическому направлению — повышению надежности банковских сервисов для клиентов. На текущем этапе мы дополняем мониторинг стабильности работы ИТ-систем контролем качества работы сквозных клиентских сервисов. Внедрение в работу системы Ключ Астром, которая внесена в отечественный реестр программного обеспечения — еще один шаг в этом направлении, который также повышает нашу импортонезависимость», — комментирует заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений — старший вице-президент Ирина Андреева.

Справочно: В рамках реализации стратегии цифровой трансформации банк ВТБ продолжает наращивать импортонезависимую инфраструктуру банка. Ранее ВТБ внедрил для всех связанных с закупочной деятельностью подразделений банка технологическую систему iProc. Система построена полностью на российском программном обеспечении, входит в реестр отечественного ПО. Также к ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая представляет собой экосистему программных продуктов на базе различных технологий с открытым исходным кодом.